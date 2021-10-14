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Теннисист Медведев не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Димитрову

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в четвертом круге болгарину Григору Димитрову.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, Медведев является действующим победителем US Open. В финале турнира российский теннисист одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменилась его жизнь после победы на Открытом чемпионате США.

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