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Карпин рассказал, кого из футболистов считает лицом сборной России

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал имена лидеров национальной команды.

«Сейчас лицо сборной — это Баринов, Кузяев, Джикия. По мне, Дивеев уже стал лицом команды. Атмосфера в сборной улучшилась? Все может измениться, риск есть всегда. Даже на этом сборе обсуждали, что все меняется слишком быстро. Глушаков был на сборе, не успел восстановиться — уехал. Макаров был — уехал, а надо еще одного вызывать. На октябрьском сборе была большая текучка, это не очень хорошо», — сказал Карпин.

Ранее Карпин заявил, что Дмитрий Баринов похож на него по характеру.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

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