Карпин: в следующий раз напишу Дзюбе: «Ну что, форму набрал?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказал, что готов вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды, если тот будет в хорошей форме.

«Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список. Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете», — сказал Карпин.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее Карпин рассказал о беседе с Дзюбой после оглашения расширенной заявки сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.