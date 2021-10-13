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Экс-чемпион UFC Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать

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РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров в прямом эфире в Instagram прокомментировал шутку экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все ребят, к черту. Мы закончили.

В Ростове будет чемпионат 6 октября. Приезжайте, входной билет бесплатный. Опять затрагиваете мою мать и отца — заходим в комнату и остаемся там. Кто выходит — тот выходит», – сказал Тактаров.

Тактаров — чемпион мира по смешанным боевым искусствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) и призер многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь».

Ранее Олег Тактаров рассказал, сколько хочет получить за поединок, который может состояться в рамках промоушена Hardcore Fighting Championship.

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