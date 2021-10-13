Губерниев назвал странным сравнение Хабиба драки с Конором с избиением в метро

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о посте бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Instagram, в котором он сравнил потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Таким образом экс-чемпион UFC упомянул драку, в которой трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. После инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил пострадавшему медаль «Доблесть и отвага».

Ранее блогер Артем Тарасов заявил, что его разочаровала шутка Нурмагомедова. По его мнению, подобные публикации являются некорректными.