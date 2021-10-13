Валуев назвал незрелым сравнение Хабиба драки с Макгрегором и избиением в метро

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на пост бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Instagram, в котором он сравнил потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Это либо тонкий расчет, либо незрелое сравнение. Ну разве в состоянии здравого ума человек будет выгораживать людей, которые повели себя, как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня другое мнение о Хабибе», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.