Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Словакии пообещали помочь Венгрии заблокировать выдачу кредита ЕС Украине

Фицо: Словакия готова вместе с Венгрией заблокировать европейский кредит Украине
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Словакия готова вместе с Венгрией заблокировать выделение Украине кредита на 90 млрд от Евросоюза, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик подчеркнул, что Братислава готова перехватить эстафету у Будапешта, если возникнет необходимость, и заблокировать предоставление кредитных средств Украине.

По словам Фицо, украинский президент Владимир Зеленский намеренно говорит о возможном возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» через полтора месяца — то есть после парламентских выборов в Венгрии. Словацкий премьер считает, что Киев надеется на смену власти в Будапеште и полный отказ региона от закупок российской нефти.

Фицо назвал блокировку выдачи еврокредита Украине законным инструментом защиты экономических интересов Словакии и Венгрии. Он напомнил, что в феврале вынужден был объявить в стране режим кризисной ситуации и принять ответные меры — прекратить поставки дизеля украинской стороне и расторгнуть договор об экстренной подаче электроэнергии.

В ближайшие дни Фицо должен обсудить ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при встрече в Париже. Он надеется, что Брюссель организует проверку участка «Дружбы», ремонтом которого Украина оправдывает остановку транзита российской нефти.

По мнению словацкого премьера, Зеленский не возобновит прокачку энергоносителей, а если не предпринять оперативные меры, то он может вообще уничтожить трубопровод, как это произошло с «Северными потоками». Также Фицо предупредил, что Украина вряд ли вернет еврокредит.

Ранее во Франции призвали Европу перестать спонсировать Украину.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!