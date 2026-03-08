В Словакии пообещали помочь Венгрии заблокировать выдачу кредита ЕС Украине

Словакия готова вместе с Венгрией заблокировать выделение Украине кредита на 90 млрд от Евросоюза, если Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик подчеркнул, что Братислава готова перехватить эстафету у Будапешта, если возникнет необходимость, и заблокировать предоставление кредитных средств Украине.

По словам Фицо, украинский президент Владимир Зеленский намеренно говорит о возможном возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» через полтора месяца — то есть после парламентских выборов в Венгрии. Словацкий премьер считает, что Киев надеется на смену власти в Будапеште и полный отказ региона от закупок российской нефти.

Фицо назвал блокировку выдачи еврокредита Украине законным инструментом защиты экономических интересов Словакии и Венгрии. Он напомнил, что в феврале вынужден был объявить в стране режим кризисной ситуации и принять ответные меры — прекратить поставки дизеля украинской стороне и расторгнуть договор об экстренной подаче электроэнергии.

В ближайшие дни Фицо должен обсудить ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при встрече в Париже. Он надеется, что Брюссель организует проверку участка «Дружбы», ремонтом которого Украина оправдывает остановку транзита российской нефти.

По мнению словацкого премьера, Зеленский не возобновит прокачку энергоносителей, а если не предпринять оперативные меры, то он может вообще уничтожить трубопровод, как это произошло с «Северными потоками». Также Фицо предупредил, что Украина вряд ли вернет еврокредит.

