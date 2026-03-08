Размер шрифта
В Харьковскую область перебросили украинское подразделение «Кракен»

РИА: ГУР Украины перебросило «Кракен» в Харьковскую область для медийных задач
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины перебросило бойцов подразделения «Кракен» в Харьковскую область для выполнения медийных задач. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север» с позывным «Дон».

«Они (члены подразделения «Кракен». — «Газета.Ru») переброшены для решения медийных задач», — рассказал военный Вооруженных сил РФ.

По его словам, командование украинских войск переброской медийных подразделений пытается противостоять успешному продвижению ВС России.

31 января старший стрелок группировки российских войск «Юг» с позывным «Орех» сообщил журналистам РИА Новости, что военнослужащие страны в ходе боев за населенный пункт Бересток в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали взвод солдат из украинского подразделения «Кракен». Как отметил источник агентства, военным ВС РФ удалось проникнуть в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ), где располагались удерживаемые бойцами «Кракена» позиции.

Ранее в Харьковской области устранили бойца подразделения «Кракен».

 
