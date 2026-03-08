«Зенит» не забил два пенальти и проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

«Зенит» не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с лета

Петербургский «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Матч проходил на стадионе «Газовик» и завершился со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

Благодаря этой победе «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 42 очками остаётся на второй позиции, уступая лидирующему «Краснодару» (44 балла).

В следующем туре «Оренбург» 14 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», а «Зенит» 15 марта примет на своем поле московское «Динамо».

Ранее глава департамента судейства заявил, что арбитры провели 19-й тур РПЛ не лучшим образом.