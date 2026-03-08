В Госдуме рассказали о сокращении в России списка запрещенных для женщин профессий

Список запрещенных для женщин профессий уже заметно сократился в России, все решения в этой сфере должны приниматься исходя из интересов сохранения женского здоровья. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

«Дисбаланс, который существовал несколько лет назад, <...> сегодня гораздо меньше. Но я считаю, что корректировать список надо очень осторожно. Заботиться надо о женском здоровье прежде всего», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что решение о корректировке перечня принимают специалисты, которые оценивают нормы труда, вопросы сохранения женского здоровья и вопросы возможного ущерба женскому здоровью, и тогда список пересматривается, поэтому «спешка здесь недопустима».

В декабре прошлого года правительство РФ утвердило дорожную карту, в рамках которой в 2027 году будет сокращен список профессий, не доступных для трудоустройства женщин. В последний раз перечень меняли в 2021 году, когда Минтруд урезал его больше чем в четыре раза: из 450 профессий в списке остались лишь 100. После этого женщины получили право снова быть капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и т.д.

Ранее в Госдуме заявили, что специалисты корректируют список «неженских» профессий, исходя из главной функции женщин.