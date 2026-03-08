Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме рассказали о сокращении в России списка запрещенных для женщин профессий

Депутат Нилов: перечень «неженских» профессий в РФ сокращается
Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Список запрещенных для женщин профессий уже заметно сократился в России, все решения в этой сфере должны приниматься исходя из интересов сохранения женского здоровья. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

«Дисбаланс, который существовал несколько лет назад, <...> сегодня гораздо меньше. Но я считаю, что корректировать список надо очень осторожно. Заботиться надо о женском здоровье прежде всего», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что решение о корректировке перечня принимают специалисты, которые оценивают нормы труда, вопросы сохранения женского здоровья и вопросы возможного ущерба женскому здоровью, и тогда список пересматривается, поэтому «спешка здесь недопустима».

В декабре прошлого года правительство РФ утвердило дорожную карту, в рамках которой в 2027 году будет сокращен список профессий, не доступных для трудоустройства женщин. В последний раз перечень меняли в 2021 году, когда Минтруд урезал его больше чем в четыре раза: из 450 профессий в списке остались лишь 100. После этого женщины получили право снова быть капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и т.д.

Ранее в Госдуме заявили, что специалисты корректируют список «неженских» профессий, исходя из главной функции женщин.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!