Александра Ребенок заявила о серьезных трансформациях в российской киноиндустрии

Актриса Александра Ребенок заявила ТАСС, что сейчас российская киноиндустрия переживает период серьезной трансформации.

«Возможно, проектов стало меньше, но подготовка к ним стала более тщательной. Продюсеры все больше внимания уделяют сценариям и развитию проектов на стадии разработки», — поделилась артистка.

По мнению Ребенок, такие тенденции идут на пользу киноиндустрии. Она объяснила, что таким подходом в России появляются более качественные и продуманные проекты. Актриса подчеркнула, что в отрасли усиливается конкуренция как между киноделами, так и между артистами.

Ребенок добавила, что сейчас актерам необходима внутренняя устойчивость и способность быстро адаптироваться к новым условиям работы.

Александра Ребенок является ведущей актрисой МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной. В 2024 году она стала лауреаткой кинопремии «Золотой орел». Артистка снималась в таких проектах, как «Фишер», «Первый номер», «Содержанки», «Беспринципные в Питере», «Школа».

Ранее Варшавер выступил против возвращения денег за непонравившиеся спектакли.