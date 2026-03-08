Дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области

Гладков: под Шебекино два человека пострадали при попадании дрона ВСУ в машину

В Шебекинском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в канале на платформе Max.

Дрон сдетонировал прямо рядом с машиной на трассе, соединяющей Шебекино и Белгород. В результате взрыва пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

По словам главы региона, женщина с осколочными ранениями грудной клетки, ног и травмой глаза была оперативно доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны.

Второго пострадавшего, чье состояние врачи оценили как тяжелое, госпитализировала бригада скорой помощи. Как уточнил Гладков, после оказания первой помощи в местной больнице обоих пострадавших переведут для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу.

Губернатор также добавил, что в результате детонации взрывного устройства повреждения получили два автомобиля, находившиеся на месте происшествия.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина в селе Ржевка.