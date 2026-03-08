В Марокко обнаружили останки гигантского мозазавра

Палеонтологи из Университета Бата и Национального музея естественной истории в Париже обнаружили в Марокко новый гигантский вид морских рептилий — мозазавра Pluridens imelaki, длина которого могла превышать девять метров. Останки животного нашли в фосфатных отложениях позднего мелового периода в провинции Хурибга. Открытие описано в журнале Diversity.

Череп длиной около 1,25 метра и связанные с ним нижние челюсти были извлечены из слоя Couche III в районе Сиди-Ченнан. По оценкам ученых, мозазавр жил в океанах примерно 66-67 миллионов лет назад — в конце маастрихтского яруса мелового периода.

Новый вид относится к роду Pluridens и подсемейству Halisaurinae. Представители этой группы обычно считались относительно небольшими среди мозазавров: большинство из них достигало четырех-пяти метров в длину, в то время как близкородственный вид Pluridens serpentis вырастал примерно до 7,5 метра. Однако размеры Pluridens imelaki превышали 9 метров, что делает его сопоставимым с крупнейшими хищными мозазаврами региона.

Авторы отмечают, что в позднем меловом периоде мозазавры пережили бурную эволюционную радиацию и стали доминирующими морскими хищниками.

Фосфатные отложения Марокко считаются одним из самых богатых местонахождений этих рептилий. В последние годы здесь описали более 16 видов мозазавров, представляющих все основные подсемейства группы.

Анализ строения челюстей, зубов и глаз нового вида показывает, что Pluridens imelaki мог иметь отличную от родственных видов стратегию питания. По мнению исследователей, это указывает на существование различных экологических ниш среди мозазавров позднего мелового океана.

