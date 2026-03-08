Размер шрифта
Наука

В Марокко обнаружили останки гигантского мозазавра

Diversity: останки огромной морской рептилии обнаружили в Марокко
Andrey Atuchin/University of North Florida

Палеонтологи из Университета Бата и Национального музея естественной истории в Париже обнаружили в Марокко новый гигантский вид морских рептилий — мозазавра Pluridens imelaki, длина которого могла превышать девять метров. Останки животного нашли в фосфатных отложениях позднего мелового периода в провинции Хурибга. Открытие описано в журнале Diversity.

Череп длиной около 1,25 метра и связанные с ним нижние челюсти были извлечены из слоя Couche III в районе Сиди-Ченнан. По оценкам ученых, мозазавр жил в океанах примерно 66-67 миллионов лет назад — в конце маастрихтского яруса мелового периода.

Новый вид относится к роду Pluridens и подсемейству Halisaurinae. Представители этой группы обычно считались относительно небольшими среди мозазавров: большинство из них достигало четырех-пяти метров в длину, в то время как близкородственный вид Pluridens serpentis вырастал примерно до 7,5 метра. Однако размеры Pluridens imelaki превышали 9 метров, что делает его сопоставимым с крупнейшими хищными мозазаврами региона.

Авторы отмечают, что в позднем меловом периоде мозазавры пережили бурную эволюционную радиацию и стали доминирующими морскими хищниками.

Фосфатные отложения Марокко считаются одним из самых богатых местонахождений этих рептилий. В последние годы здесь описали более 16 видов мозазавров, представляющих все основные подсемейства группы.

Анализ строения челюстей, зубов и глаз нового вида показывает, что Pluridens imelaki мог иметь отличную от родственных видов стратегию питания. По мнению исследователей, это указывает на существование различных экологических ниш среди мозазавров позднего мелового океана.

Ранее был открыт новый вид динозавра с колючей, как у ежа, кожей.

 
