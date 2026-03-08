Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Васильевке в канун 8 марта погибла женщина и пострадали восемь человек

Балицкий: женщина погибла и 8 человек ранены при ударе дронов ВСУ в Васильевке

Жительница города Васильевка в Запорожской области погибла при налете украинских дронов. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1960 года рождения. Она скончалась на месте происшествия. Подробности о состоянии восьми пострадавших губернатор не сообщил.

Балицкий добавил, что при атаке вражеских дронов значительные разрушения получили многоквартирные дома на улице 40 лет Победы. На месте удара работает комиссия по оценке ущерба и оперативные службы, отметил он.

Вооруженные силы Украины атаковали Васильевку в ночь на 8 марта с помощью дронов самолетного типа. На месте происшествия возник пожар, спасатели разбирают завалы. Жильцов пострадавших домов на время эвакуировали в безопасное место.

По словам главы муниципального округа Натальи Романиченко, ВСУ пытались атаковать сотрудников оперативных служб, которые занимаются устранением последствий удара БПЛА.

Ранее в Запорожской области сняли на видео автомобиль, загоревшийся в результате атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!