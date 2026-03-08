В Васильевке в канун 8 марта погибла женщина и пострадали восемь человек

Балицкий: женщина погибла и 8 человек ранены при ударе дронов ВСУ в Васильевке

Жительница города Васильевка в Запорожской области погибла при налете украинских дронов. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1960 года рождения. Она скончалась на месте происшествия. Подробности о состоянии восьми пострадавших губернатор не сообщил.

Балицкий добавил, что при атаке вражеских дронов значительные разрушения получили многоквартирные дома на улице 40 лет Победы. На месте удара работает комиссия по оценке ущерба и оперативные службы, отметил он.

Вооруженные силы Украины атаковали Васильевку в ночь на 8 марта с помощью дронов самолетного типа. На месте происшествия возник пожар, спасатели разбирают завалы. Жильцов пострадавших домов на время эвакуировали в безопасное место.

По словам главы муниципального округа Натальи Романиченко, ВСУ пытались атаковать сотрудников оперативных служб, которые занимаются устранением последствий удара БПЛА.

Ранее в Запорожской области сняли на видео автомобиль, загоревшийся в результате атаки БПЛА.