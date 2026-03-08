Размер шрифта
СМИ сообщили о первой атаке ОАЭ на Иран

Ynet: ОАЭ ударили по заводу в Иране
Majid Asgaripour/WANA

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осуществили первую атаку на Иран. С таким утверждением выступил израильский портал Ynet.

«Впервые ОАЭ напали на Иран», — говорится в сообщении.

По информации источников портала, под ударом оказался завод по опреснению воды в Иране.

Как отмечается, эти удары являются пока только «первым сигналом для иранского режима». Однако, если иранские атаки обострятся, существует реальная вероятность присоединения ОАЭ к кампании, иницированной США и Израилем, против Ирана, пишет Ynet.

До этого Иран нанес серию ударов по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. По данным военных КСИР, под обстрел попали цели в израильской Хайфе, объекты поддержки США в Бахрейне, а также отель Marina в туристическом районе Дубая, где могли находиться американские военные.

Ранее президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за нанесение ударов по ним.

 
