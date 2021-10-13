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Первая шайба нового сезона НХЛ была заброшена после грубой ошибки Василевского

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Официальный сайт НХЛ

Первый гол в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был оформлен после грубой ошибки российского голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Молнии», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли, в первом матче регулярного чемпионата встречаются с «Питтсбург Пингвиз». Счет в матче был открыт на 12-йсекунде второго периода после того, как Василевский во время атаки соперника не успел вернуться в ворота. Этим воспользовался канадский форвард Дэнтон Хайнен и переправил шайбу в ворота.

После двух сыгранных периодов «Питтсбург» ведет со счетом 2:0.

Стоит отметить, что Василевский был включен в первую тройку игроков, которые будут вызваны на зимние Олимпийские игры — 2022. Также в этот список вошли одноклубник вратаря, нападающий Никита Кучеров и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли Василевский принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% бросков при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов. Голкипер получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф.

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Хоккей. НХЛ
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