Пляжные гандболистки возмутились правилу игры в шортах вместо бикини

В новом сезоне пляжного гандбола введут изменения, касающиеся формы, в которых выступают участники.

С 2022 года женщины в пляжном гандболе вместо бикини будут обязаны играть в коротких облегающих шортах и плотном верхе, а мужчины — в шортах и верхе, который будет свободен. Такие изменения вызвали волну возмущения и критики как со стороны гандболисток, так и тренеров команд.

По поводу правила недовольство высказала капитан национальной сборной Швеции до 17 лет по пляжному гандболу среди женщин Мадлена Густафссон.

«Понятно, что есть разница между спортивными топами, трусиками или шортами. Тогда возникает вопрос, насколько игровая одежда должна быть плотной? Кто будет судить, будет ли одежда тесна для меня или нет. Мне кажется, что странно прописывать это в правилах», — приводит Aftonbladet со ссылкой на новостной портал TT слова шведской гандболистки.

Ранее игру в бикини в пляжном гандболе раскритиковали члены правительства Норвегии и Швеции. В июле 2021 году представительницы Норвегии были оштрафованы за то, что вышли на игру в якобы слишком длинных шортах, а не в бикини.