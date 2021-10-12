Российский футболист сможет сыграть с «Барселоной» в следующем матче

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сыграть с «Барселоной» в ближайшем матче чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, российский хавбек провел тренировку в общей группе и сможет попасть в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев не смог доиграть матч четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Футболист вышел в стартовом составе своей команды, но на 45-й минуте получил повреждение. Он был заменен на Димитри Фулькье.

В текущем сезоне чемпионата Испании Черышев провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Встреча «Валенсия» — «Барселона» состоится 17 октября и начнется в 22:00 (мск).

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Черышева составляет €3,5 млн.