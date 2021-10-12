Генич о капитанах в сборной: почему так сделали у нас, а не в отсталой африканской стране?

Комментатор Константин Генич раскритиковал решение тренерского штаба сборной России назначать на каждый матч разных капитанов. Слова Генича передает «Матч ТВ».

«Не очень понятно, как технически происходит выбор капитана – это Карпин назначает нового человека на новый матч, или это игроки тянут бумажку из шапки? Или кто вытянул короткую спичку из коробка – тот и капитан? И почему к такому эксперименту пришли именно в сборной России, а не в какой-то отсталой африканской стране, где совсем не важно, кто выйдет на поле с капитанской повязкой?» — сказал Генич.

Отметим, что в пяти матчах при главном тренере Валерии Карпине капитанами сборной были пять футболистов: Георгий Джикия (с Хорватией), Дмитрий Баринов (с Кипром), Федор Смолов (с Мальтой), Далер Кузяев (со Словакией) и Алексей Сутормин (со Словенией).

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев назвал постоянную смену капитанов сборной России по футболу «детским садом».