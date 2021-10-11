В ФФККР высказались о возможном пропуске Игр-2022 несовершеннолетними фигуристками

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о возможном пропуске Олимпийских игр в Пекине теми спортсменами, которые не достигли совершеннолетия.

«Пока правила не менялись — на эти Олимпийские игры допуск с 15 лет. Что касается сообщений об обязательной вакцинации или же нахождении на карантине 21 день, мы ничего не знаем. Пока никаких сообщений не поступало», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Было объявлено, что без ограничений в Пекин на Олимпийские игры в феврале 2022 года смогут попасть только спортсмены, которые будут иметь сертификат о прививке от коронавирусной инфекции. Если сертификата не будет, то спортсмен будет обязан провести 21 день в изоляции за пределами олимпийской деревни. При этом стоит отметить, что прививку пока не делают лицам младше 18 лет.

Среди фигуристок сборной России, которые претендуют на поездку на Игры, сразу несколько несовершеннолетних спортсменок — 15-летние Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, а также 17-летние Александра Трусова и Анна Щербакова.