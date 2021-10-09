Агент Селюк — об игре сборной: играли позорно, смотреть на это безобразие стыдно

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал сборную России после победы над Словакией (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Я скажу слова известного комментатора Озерова: «Такой футбол нам не нужен». Играли просто позорно. Понятно, что счет устраивает, но смотреть на это безобразие стыдно. У себя дома играть, владея мячом 28% — это ужас.

Армянскому радио и всем СМИ надо перестать писать про интерес к Захаряну со стороны «Барселоны». Арсен – талантливый парень, но пусть он скажет всем агентам, что не нужно писать эту чушь про него. Как только сообщили об интересе каталонцев, не видел ни одной его яркой игры.

«Сейчас все будут говорить, что много травмированных, но вы отправляете всех этих игроков от «Барселоны» до «Реала». С таким футболом куда-то ехать и что-то доказывать – это позор. Смолов – это чистый ноль, пустышка, ничего не дающая команде. За счет того, что Карпин пропихивает Федю, у него разошлись отношения с Артемом Дзюбой», - приводит слова агента Metaratings.ru.

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее Валерий Карпин назвал лучшего игрока матча со Словакией.