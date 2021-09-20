Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист объяснил, почему россияне будут платить штраф за разведение кур на даче 17:19
Алисоманы отпраздновали юбилей «Армии Алиса» с файерами и оказались... 17:14
Хоркина порассуждала о мотивации украинских волейболистов на матч ЧЕ против... 17:11
Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы 17:10
Аналитик Bloomberg назвал время выхода новых AirPods 17:07
Психологи рассказали о наиболее опасной музыке за рулем 17:04
При нападении на пермский университет погибла ведущий медик Прикамья 17:02
Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине 16:53
Сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в пермском университете, представят... 16:53
Фестиваль «Русское лето» отменили из-за пандемии 16:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Гладилин: вызов Агаларова в сборную России — аванс, но он уже показывает результат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин считает, что 21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов заслужил вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в расширенный состав. Гладилин убежден, что Агаларов является перспективным игроком, и для Карпина это очевидно.

«Это аванс, естественно, но Агаларов уже показывает результат. Он дал понять, что его надо подводить к сборной. Даже если он не сможет выходить в стартовом составе на очень ответственные игры, то выйти на замену с его чувством гола и агрессивным характером он может и поможет команде. Он заслужил вызов, Карпин видит в нем перспективы. Если он не остановится в росте, это будет хороший нападающий», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

На данный момент Гамид Агаларов лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России. В восьми матчах он забил восемь мячей, при этом дважды оформив дубль.

Сборная России в октябре проведет очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября она примет Словакию, а 11 октября в гостях сыграет с национальной командой Словении. В настоящее время Россия с 13-ю очками идет на втором месте в отборочной группе Н. Столько же баллов набрала Хорватия, которая занимает первую строчку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
Можно ли разводить скот на дачах
Верховный суд подтвердил запрет на содержание сельхозживотных на садовых участках
Mitsubishi перейдет на платформу Nissan. Что это значит для России
Эксперты предрекли Mitsubishi переезд из Калуги
Путин назвал огромной бедой для страны стрельбу в пермском университете
Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам, погибли пять человек
Путин подписал указ о продлении контрсанкций
«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита через Украину на октябрь
Новости и материалы
Юрист объяснил, почему россияне будут платить штраф за разведение кур на даче
Алисоманы отпраздновали юбилей «Армии Алиса» с файерами и оказались в полиции
Хоркина порассуждала о мотивации украинских волейболистов на матч ЧЕ против России
Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы
Аналитик Bloomberg назвал время выхода новых AirPods
Психологи рассказали о наиболее опасной музыке за рулем
При нападении на пермский университет погибла ведущий медик Прикамья
Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине
Сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в пермском университете, представят к наградам
Фестиваль «Русское лето» отменили из-за пандемии
Главред «6 соток» назвал фейком информацию о запрете разводить кур на дачах
Вассерман продолжит выступать в «Своей игре» после победы на выборах
Названы самые популярные схемы обмана пенсионеров
Тренер вратарей Кафанов рассказал, почему Сафонова вернули в национальную команду
Иракский студент пермского вуза рассказал, как защищал девушку от пуль
Сочинцы пожаловались на забор вокруг «Кинотавра»
Дунаевский назвал Моргенштерна фриком
Банда из четырех мошенниц осуждена за хищение более 21 млн у нескольких матерей
Все новости
Слишком свободный: будет ли работать в России интернет от Илона Маска
Спутниковый интернет Starlink могут запустить уже в октябре
Космические лучи против Оумуамуа: что обдирает межзвездных пришельцев
Ученые оценили продолжительность жизни межзвездных объектов
Стрельба в Перми. Главное
Шесть человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе
Детали госизмены. Профессор МФТИ написал письмо из СИЗО
Ученого Голубкина обвинили в передаче отчетов координатору HEXAFLY-INT
Почему нельзя завтракать круассаном и кофе
Врачи рассказали о худших блюдах для завтрака
«Зеленая» парадигма. Чем выборы в бундестаг грозят «Северному потоку — 2»
Новые власти в Германии могут пересмотреть соглашение по «Северному потоку — 2»
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«У нас шоу-бизнес без всяких законов. Хайпануть и все»
Интервью композитора Максима Дунаевского
«Безостановочно рвет часами»: к чему привел легалайз в США
Врачи рассказали об опасном синдроме, вызванном употреблением марихуаны
Стрельба в Пермском университете. Хронология событий
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Выборы в Госдуму. Предварительные итоги
Турчак заявил, что «Единая Россия» может получить 315 мандатов в Госдуме
Без сюрпризов и неожиданностей. Кто побеждает на выборах губернаторов
Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов
Предвыборное «приземление» IT-гигантов и другие темы недели: что пишут телеграм-каналы
Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях