Гладилин: вызов Агаларова в сборную России — аванс, но он уже показывает результат

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин считает, что 21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов заслужил вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в расширенный состав. Гладилин убежден, что Агаларов является перспективным игроком, и для Карпина это очевидно.

«Это аванс, естественно, но Агаларов уже показывает результат. Он дал понять, что его надо подводить к сборной. Даже если он не сможет выходить в стартовом составе на очень ответственные игры, то выйти на замену с его чувством гола и агрессивным характером он может и поможет команде. Он заслужил вызов, Карпин видит в нем перспективы. Если он не остановится в росте, это будет хороший нападающий», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

На данный момент Гамид Агаларов лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России. В восьми матчах он забил восемь мячей, при этом дважды оформив дубль.

Сборная России в октябре проведет очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября она примет Словакию, а 11 октября в гостях сыграет с национальной командой Словении. В настоящее время Россия с 13-ю очками идет на втором месте в отборочной группе Н. Столько же баллов набрала Хорватия, которая занимает первую строчку.