Комментатор «Матч ТВ» Генич считает, что «Зенит» может сыграть вничью с «Челси»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом», передает «Рейтинг Букмекеров».

«В первом туре можно попробовать сыграть посмелее и что-то предложить свое «Челси». Может, «Зенит» проиграет с разницей в один мяч или вообще не проиграет. Я жду смелый и агрессивный футбол от команды Семака», — заявил Генич.

Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто из игроков питерской команды не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».