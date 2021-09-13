Россиянин стал победителем US Open впервые с 2006 года

Теннисист Даниил Медведев стал первым с 2006 года россиянином, выигравшим Открытый чемпионат США.

В последний раз победу на US Open одержала Мария Шарапова. В финале US Open 19-летняя россиянка переиграла представительницу Бельгии Жюстин Энен со счетом 6:4, 6:4.

Встреча между Медведевым и сербом Новаком Джоковичем завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open.