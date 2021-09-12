Канчельскис: в «Спартаке» работают всякие жулики и проходимцы

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера московского «Спартака» Руя Витории со своего поста в случае поражения от «Химок» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мог ли португалец уйти? Не знаю. Там работают всякие жулики и проходимцы. Наверное, могут это и решить. Все может случиться. Может, такое и будет. Я же там не работаю.

Жалко болельщиков красно-белых. Как бы я ни относился к команде, но я всегда уважал фанатов. Когда в команде работают дилетанты, то что тут еще сказать? Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Канчельскиса «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.