Экс-нападающий «МЮ» рассказал о борьбе с глубокой депрессией

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес, он же Чичарито рассказал о тяжелой борьбе с депрессией.

«Я в великолепном настроении. Я очень благодарен за то место, в котором сейчас нахожусь, потому что прошлый год был очень сложным для меня. Я страдал от глубокой депрессии. Я потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении.

Затем я вышел из зоны комфорта, взял на себя ответственность за свои поступки, свою жизнь, принял некоторые решения, и я просто хотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, — играть в футбол», — приводит слова мексиканца пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Чичарито в Европе известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», лондонский «Вест Хэм» и «Севилью».

В текущем сезоне мексиканец сыграл в десяти матчах за «Лос-Анджелес» в MLS, в которых ему удалось забить десять мячей и отдать две голевые передачи.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил ему о своем возвращении в «Манчестер Юнайтед» еще месяц назад.