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Кожевников считает, что присутствие игроков из НХЛ на ОИ негативно скажется на шансах России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит игроков на Олимпиаду, которая состоится в Пекине в 2022 году, передает RT.

«Если НХЛ откажется от поездки на Игры, то у сборной России будет больше шансов выиграть золото. Поэтому для нас такое развитие событий было бы выгодным. С другой стороны, с приездом легионеров из североамериканской лиги возрастают конкуренция и внимание болельщиков», — сказал Кожевников.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Хоккей. НХЛ
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