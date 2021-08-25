Продюсер скандального ток-шоу перешел на «Матч ТВ»

Продюсер телепрограммы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», Олег Полунин перешел на работу на «Матч ТВ». Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный биги».

Спортивный телеканал планирует производить резонансные ток-шоу.

«60 минут» — политическое ток-шоу, ведущими которого являются супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов. В каждом выпуске программы участники обсуждают актуальные как внешнеполитические темы, проблемы и события, так и российские. Гостями программы чаще всего становятся известные политики, депутаты, журналисты, эксперты, включая иностранцев, с разными точками зрения на тему.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ».

Причиной для ухода стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям.