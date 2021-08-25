Стало известно, сколько в месяц получал Газизов в «Спартаке»

Заработная плата бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова в столичном клубе составляла 6 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заработная плата Газизова в «Спартаке» составляла 6 миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла.

Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло», — сказала представитель «красно-белых» Завьялова во время заседания суда.

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Напомним, что Газизов выиграл суд у «Спартака» о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

На пост генерального директора красно-белых Газизова назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов рассказал, чему его научила работа в «Спартаке».