Комментатор сравнил главу РФС с российским императором

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы сборной России по футболу в случае отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На данный момент сборная, к сожалению, просела. Давайте смотреть правде в глаза. Пора уже забыть чемпионат мира-2018. Черчесов – молодец, но что было потом? Какие у нас теперь перспективы? Их не так много, как бы мы ни болели за национальную команду. Назрели реформы.

И вот Александр Дюков – он как Александр Второй, пытается что-то изменить, молодец. Я приветствую его начинания. Давайте действовать уже! Другое дело, что надо обязательно учитывать менталитет наших игроков», – приводит слова комментатора «СЭ».

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об отсутствии в стране тренерской школы.