Источник: один из клубов РПЛ предложил платить легионерам не менее €800 тыс. в год

На собрании российской премьер-лиги (РПЛ) один из руководителей клуба высказал идею о том, чтобы при новом формате лимита на легионеров был учтен минимальный размер оплаты труда иностранного футболиста. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По предложенной идее, клуб, приглашая иностранца, должен платить ему не менее €800 тыс. в год.

На предложение жестко отреагировали руководители двух других клубов – по их мнению, в случае внедрения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.