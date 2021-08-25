Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего 03:32
Комментатор сравнил главу РФС с российским императором 03:31
Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только... 03:18
Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета 03:11
CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев 02:56
Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить... 02:55
Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным 02:50
Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото... 02:38
Официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса 02:35
Байден: лидеры G7, ООН и НАТО выступят с единой позиции по отношению... 02:31
Бесплатная ставка 1000 р.

Источник: один из клубов РПЛ предложил платить легионерам не менее €800 тыс. в год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

На собрании российской премьер-лиги (РПЛ) один из руководителей клуба высказал идею о том, чтобы при новом формате лимита на легионеров был учтен минимальный размер оплаты труда иностранного футболиста. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По предложенной идее, клуб, приглашая иностранца, должен платить ему не менее €800 тыс. в год.

На предложение жестко отреагировали руководители двух других клубов – по их мнению, в случае внедрения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Он обвинил в этом Зеленского
В партии Порошенко заявили, что его облил зеленкой «провокатор с Банковой»
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
Слон атаковал статую, приняв ее за соперника
Опубликовано видео инцидента с семьей ребенка-аутиста в московском метро
В Тверской области ожидаются заморозки
Байден навал необходимое условие завершения эвакуации из Афганистана к 31 августа
Новости и материалы
Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего
Комментатор сравнил главу РФС с российским императором
Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только Головин
Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета
CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев
Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить в этом году
Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным
Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото повреждений
Официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса
Байден: лидеры G7, ООН и НАТО выступят с единой позиции по отношению к талибам*
Пентагон подтвердил, что из Кабула вывезены «нескольких сотен» военных США
Норвежские футболисты извинились за секс-вечеринку на стадионе
Ученые из США оценили вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19
Сборная России разгромно проиграла США на ЖЧМ-2021 по хоккею
Госдолг России превысил 20 трлн рублей
В Уэльсе кормившую чаек женщину оштрафовали за «превращение жизни соседей в ад''
Алана Мамаева отреагировал на интервью экс-супруга «Матч ТВ»
Глушаков предположил, где продолжит карьеру Арустамян, ушедший с «Матч ТВ»
Все новости
Помощь военным и как можно больше детей. Главное из речи Путина на съезде ЕР
Путин предложил выплатить всем военным по 15 тыс. руб.
«Украине удалось доказать, что она — не Россия. Если это достижение»
Как Украина отметила 30 лет без СССР
«У него получилось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл»
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
40 лет спустя: как сложилась судьба выжившей в авиакатастрофе 1981 года
Режиссер рассказала, как уговорила Савицкую на съемку фильма об авиакатастрофе
«Обеление рынка»: как власти будут снижать стоимость перевозок
Эксперты ожидают, что госсубсидии на транспорт снизят цены продуктов
«Ёкарный бабай, она в столовую пошла?»: россияне раскритиковали модель Zara
Россияне негативно отнеслись к бодипозитивной рекламной кампании Zara
Синдром первоклассника: как настроить ребенка на учебу после каникул
Эксперты посоветовали готовить детей к школе в игровой форме
«Оскорбляет и церковь, и коммунистов»: что не так с новым гербом Благовещенска
На проекте герба Благовещенска соседствуют священник и символ Октябрьской революции
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось»
Эксперт оценил попытку ВСУ «оставить совковость в прошлом» после парада в Киеве
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях