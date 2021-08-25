Алана Мамаева отреагировал на интервью экс-супруга «Матч ТВ»

Алана Мамаева, бывшая жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала интервью игрока Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Посмотрев интервью Мамаева, мой адвокат мне позвонил и сказал, что главное, чтобы в суде Павел не забыл о том, что: хочет, чтобы дети жили с мамой, готов оформить на детей квартиру, которую мы делали для совместного проживания с детьми, вовремя платил алименты, которые назначит справедливый суд, и не пытался ополовинить или отнять у меня квартиру и машины...», — приводит слова девушки Telegram-канал «Закулисье спорта».

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Напомним, Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям.

Ранее Алана Мамаева заявила о скандальном интервью бывшего мужа, что Артем Дзюба на его фоне просто померкнет.