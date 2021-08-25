Глушаков предположил, где продолжит карьеру Арустамян, ушедший с «Матч ТВ»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал уход спортивного комментатора Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ» после скандального интервью с Павлом Мамаевым.

«Нобель — хороший комментатор и профессионал своего дела. Он знает, что делать. Может, мы его увидим в другой сфере, той же агентской деятельности. Желаю ему удачи!» — приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, Арустамян ушел с телеканала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям.

Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».