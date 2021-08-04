Бельгийский десятиборец после падения покинул стадион на инвалидной коляске

Бельгийский десятиборец Томас ван дер Платцен получил травму во время исполнения прыжка в длину на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Бельгиец в первой попытке во время отталкивания получил травму ноги, вследствие чего улетел с планки головой вперед и приземлился в яму с песком лицом вниз.

Ван дер Платцен не сумел самостоятельно покинуть стадион, его увезли на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья в высоту Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске.

Россиянка не смогла пробиться в финал соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.