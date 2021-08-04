Булыкин рассказал, как «Локомотив» упустил Хвичу Кварацхелию

Экс-член совета директоров московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, почему грузинский хавбек Хвича Кварацхелия покинул стан «железнодорожников».

«Там была игра агентов. Из-за этого не договорились. Понятно, что игрок перспективный, его хотели видеть в команде, но не смогли договориться с его окружением. Вот он и не остался в «Локомотиве».

Причина банальна — все из-за денег. Была ли тут ошибка менеджмента красно-зеленых? Не сказал бы так. Больше повлияла именно игра агентов», — приводит слова экс-форварда сборной России «Матч ТВ».

Хвича Кварацхелия выступал за «Локомотив» в весенней части сезона-2018/2019. В десяти матчах за «железнодорожников» игрок забил один мяч. Летом 2019 года ему не удалось договориться с руководством московского клуба о заключении контракта и он на правах свободного агента перешел в казанский «Рубин».

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) грузин провел 23 матча за казанцев, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Всего за свою карьеру Кварацхелия провел 96 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых пасов.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия может перейти в лондонский «Тоттенхэм».