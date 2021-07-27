Израильские спортсмены сломали «антисекс-кровать» в олимпийской деревне

Сборная Израиля сломала «антисекс-кровать» в олимпийской деревне, передает New York Post.

Задачу сломать кровать поставил перед собой израильский бейсболист Бен Вангер.

Сначала он прыгал на кровати в одиночку, а когда она не сломалась, другие спортсмены сборной Израиля присоединились к нему, одновременно прыгая на конструкции, пока она не рухнула под тяжестью девяти олимпийцев.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера сделанные из картона кровати связано с тем, что в организации хотят исключить ненужные формы физического контакта между спортсменами. Утверждалось, что уникальная мебель не выдерживает веса двух человек или резких движений.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее ирландский гимнаст Рис Маккленахан проверил на прочность сделанные из картона кровати в Олимпийской деревне в Токио.