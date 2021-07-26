Страны бывшего СССР в совокупности взяли 14 медалей Игр-2020

Спортсмены из стран бывшего СССР в совокупности взяли 14 медалей на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российские атлеты завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов стал победителем в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг, а грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили занял второе место в весовой категории до 66 кг.

По две бронзовые награды завоевали спортсмены из Казахстана и Украины. Еще одну бронзу завоевала эстонская шпажистка Катрина Лехис.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее было опубликовано расписание финалов на 26 июля на Олимпийских играх в Токио.