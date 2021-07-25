«Не мужественно»: чемпион России согласился с критикой своего вида спорта от Навки

Четырехкратный чемпион России по художественной гимнастике Булат Сунгатулин прокомментировал высказывание экс-фигуристки Татьяны Навки. Напомним, Навка опубликовала видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

«Я с ней полностью согласен. На мой взгляд, в мире должно развиваться только японское направление. Чтобы не допустить развития в России испанского направления, мы активно стремимся и стараемся продвигать японское. Развиваем японское и противимся испанскому. Японское похоже на вольные упражнения спортивных гимнастов. Это демонстрация силы, мужественности, координации, выносливости.

В испанском нет разделения на мужское и женское. Взрослые бородатые парни надевают купальники со стразами и пляшут с ленточками. Нет никакой мужественности, хотя в Испании считается это нормальным, – приводит слова Сунгатулина «Медуза».

Ранее призерка чемпионатов мира ответила Навке: ты потеряла уважение в нашем сообществе.