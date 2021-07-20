Американские аналитики дали прогноз на результаты россиян на Олимпиаде

Американская аналитическая компания Gracenote опубликовала прогноз на результаты летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

По данным компании, первое место по количеству медалей займет сборная США (96). Второй станет российская команда (68). Также в тройку лучших попадут китайские спортсмены (66).

Далее в в прогнозе идут Япония (61), Великобритания (52), Нидерланды (48), Франция (42), Италия (41), Австралия (40) и Германия (35).

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Россию в Токио представят 335 спортсменов в в 33 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Игр впервые с 1894 года.