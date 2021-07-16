Федун выразил недовольство реформой РПЛ

15 июля состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), в ходе которого обсуждались возможные проекты реформ профессионального футбола.

На заседании обсуждались результаты исследования компании Hypercube, подготовившей пять вариантов дальнейшего развития футбола в нашей стране:

1) «Земля 16» – оставить все так, как есть;

2) «Земля 18» – расширить РПЛ до 18 команд;

3) «Марс 16» – 30 туров гладкого чемпионата, затем – плей-офф;

4) «Юпитер 16» – 4 корзины по 4 команды, где каждая играет с каждой, а из других корзин пропускаются оба матча с одним случайным соперником;

5) «Юпитер 20» – такой же формат, как в варианте «Юпитер 16», только с 20 командами.

Исполкому презентовали только три возможных реформы лиг – «Земля 16», «Марс 16» и «Юпитер 16», так как сейчас не рассматривается вариант с расширением РПЛ, информирует «РБ-Спорт».

Владелец красно-белых Леонид Федун был возмущен вариантом «Юпитер 16», который является приоритетным для РФС. Ему не понравилось, что в случае непопадания в первую корзину, клуб потеряет две игры топ-уровня, ведь «Спартак» случайным образом может не сыграть с «Зенитом» или ЦСКА.

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что нужно разобраться с зарплатами игроков, а не изменять формат РПЛ.