РФС может уволить Черчесова с поста тренера сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост, передает «РБ Спорт».

На ближайшем исполкоме РФС оценка будет дана неудовлетворительная оценка выступлению российской команды на Евро-2020. После этого начнется поиск кандидатов на пост тренера национальной команды.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее сообщалось о том, что исполком РФС оценит работу Черчесова на посту тренера сборной России.