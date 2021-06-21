Поперечный и Моргенштерн хвалебно высказались о прокате Медведевой на Олимпиаде

Известный комик Данила Поперечный и музыкант Алишер Моргенштерн в ходе подкаста «Без души» на Youtube-канале Поперечного обсудили прокат фигуристки Евгении Медведевой.

«Была какая-то Олимпиада, и там выступала наша фигуристка Медведева. В конце номера ее персонаж должен был плакать. И вот заканчивается музыка, она типа плачет, раздаются овации, она выиграла золотую медаль тогда… И она начинает из фейкового плача переходить в настоящий. Я сидел тогда за завтраком, увидел этот момент и такой: «*** (Блин), это так важно для нее!» — сказал Поперечный, показывая дрожащим голосом и мимикой, что в тот момент он сам заплакал.

«Круто! Ну это круто. Это такая эмпатия, знаешь», — сказал в ответ Моргенштерн.

«Меня так это *** (разнесло) почему-то», — подытожил Поперечный.

Вероятно, речь шла о прокате Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018, когда фигуристка заплакала после проката своей произвольной программы «Анна Каренина».

Однако стоит отметить, что в таком случае Поперечный допустил фактическую ошибку: несмотря на безошибочный прокат, на тех Играх Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что Медведева снялась в романтической фотосессии с певцом Кристианом Костовым.