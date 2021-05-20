«Спартак» выкупит контракт Мозеса у «Челси»

Московский «Спартак» выкупит у лондонского «Челси» контракт полузащитника Виктора Мозеса, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин. Он подчеркнул, что, согласно условиям соглашения между клубами, контракт футболиста автоматически выкупается, если российский клуб завершает чемпионат России в тройке лидеров.

«При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», — заявил Кулемин.

Мозес пополнил состав московского клуба в октябре 2020 года на правах аренды. В составе «Спартака» он провел 20 матчей, стал автором четырех голов и отдал четыре результативные передачи.

«Спартак» завершил сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на втором месте, на 8 баллов от «Зенита», который выиграл национальное первенство в третий раз подряд. Красно-белые получили право на выступление в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что агент форварда «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру Майкл Мануэлло опроверг информацию о том, что «Спартак» предложил игроку контракт.