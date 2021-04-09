Украинский тренер Ребров: в Россию сейчас точно не поеду работать

Украинский главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров признался, что хотел бы работать на Украине. Специалист также заявил, что не готов сейчас ехать работать в Россию.

«Сборная Украины? Как я говорил раньше, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве — это другой вопрос. Тема сборной — это для любого наставника престижно. Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», — приводит слова Реброва Sport.ua.

Ребров играл за казанский «Рубин» в 2008—2009 годах, в составе клуба из Татарстана стал чемпионом России. В качестве главного тренера в России специалист не работал. До «Ференцвароша» он тренировал киевское «Динамо» и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что Агент Реброва опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА.