Агент Реброва опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА
Вадим Балканов
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Шандор Варга, агент главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА в конце декабря 2020 года. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в стане армейского клуба негативно повлияет на украинского специалиста.
Агент отметил, что на данный момент красно-синие являются самым стабильным клубом России и качественным тренером.
Ранее вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от победы над петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).