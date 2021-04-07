Хавбек «Ливерпуля» недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Реалом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум критично высказался об игре команды в первом тайме первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением английского клуба со счетом 1:3, а в первом тайме поединка «Ливерпулю» забили дважды — счет в матче открыл Винисиус Жуниор на 27-й минуте игры, также отличился Марко Асенсио, который поразил ворота английского клуба через девять минут.

«В первом тайме мы были просто недостаточно хороши. Мы быстро теряли мяч простейшими передачами. Двух моментов с потерей концентрации хватило, чтобы они забили. Мы были недостаточно быстры», — заявил полузащитник.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды мадридскому «Реалу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.