Овечкин оценил игру Самсонова в первом матче после возвращения из АХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на арене «Пруденшиал-центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. 24-летний голкипер отразил 19 бросков из 21.

«Думаю, что для него это была очень важная игра в психологическом плане. Мы старались делать все, что в наших силах, блокировать удары и играть умно в зоне защиты. Для ребенка, который пропустил много игр, очень важно сразу начать с победы. Мы все рады за него», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в трех матчах и помог своей команде одержать две победы. Он отражает в среднем за матч 87% бросков при коэффициенте полезности 2,92.

Ранее сообщалось, что Самсонов был вновь переведен в фарм-клуб.