Тарасова поздравила Тутбердзе с днем рождения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Этери Тутберидзе с днем рождения.

24 февраля специалисту исполнилось 47 лет.

«Поздравляю выдающегося тренера — Этери Георгиевну Тутберидзе с днем рождения! Желаю здоровья и счастья! Успехов дочке! Уникальных достижений в наступающем новом сезоне всем вашим спортсменам!» — написала Тарасова в Instagram.

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову и двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает Тутберидзе одной из сильнейших тренеров в мире.