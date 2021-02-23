Аршавин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в нынешнем сезоне

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионом страны по итогам нынешнего сезона.

«Пока шансы есть. Все может случиться. Кубок показал, что даже «Зенит» может проиграть «Арсеналу», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Зенита» на шесть баллов.

Ранее блогер Василий Уткин рассказал о полном разочаровании в главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.