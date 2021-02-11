В IBU объяснили запрет на публикацию биатлонистами флага России в соцсетях

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон объяснил запрет на публикацию российскими спортсменами символики страны в социальных сетях на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Функционер заявил, что спортсмены могут разместить фотографии с российскими государственными символами, если снимки были сделаны до мирового первенства.

«Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся», — цитирует Карлссона ТАСС.

Генсек IBU отметил, что появление подобных публикация будет расцениваться как нарушение.

«Что касается изображений, которые были седланы до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», — добавил Карлссон.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на СБР, заявил, что IBU не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях.